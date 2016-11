Auch im zweiten Anlauf hat die Gemeindeversammlung der Sanierung der Friedhofskapelle nicht zugestimmt. Mit 75 Ja zu 49 Nein stimmte die Gmeind einem Rückweisungsantrag zu. 157 der 2020 Stimmbürger waren anwesend.

Der Friedhof sei eine einmalige Anlage, ein nur wenig verändertes, wertvolles Zeitzeugnis, das für das Ortsbild von Bedeutung sei und für die Klingnauer auch eine emotionale Bedeutung habe, warb Gemeinderat Felix Lang.

Mehrere Stimmbürger übten Kritik am Vorhaben. Kritikpunkte waren die hohen Kosten. "Wir können uns das nicht leisten zurzeit", sagte einer der Votanten. Der Gemeinderat hatte schon mehrfach eine deutliche Steuerfuss-Erhöhung in den nächsten Jahren in Aussicht gestellt, zu der es nun, dank des 10-Millionen-Franken-Verkaufs der Elektrizitätsversorgung an die AEW Energie, bis 2020 nicht kommen dürfte. Bemängelt wurde zudem, dass kein Betriebsreglement für die Kapelle vorliegt, die Höhe der Betriebskosten unklar sei und wer die Kosten übernehme, sprich wie sich Gemeinde und Kirchgemeinden diese teilen.

Damit entfiel der zweite Antrag, ob die Kapelle unter Denkmalschutz zu stellen sei. Dadurch hätte Klingnau einen Beitrag von 100'000 Franken von der kantonalen Denkmalpflege an die Sanierung erhalten.

An der Gmeind vor einem Jahr hatte sich auch schon Widerstand geregt gegen die Sanierung. Auch damals wurde einem Rückweisungsantrag zugestimmt. Der Gemeinderat musste daraufhin abklären, ob der Denkmalschutz der Kapelle Einschränkungen auf Bauvorhaben der benachbarten, unüberbauten Parzellen und damit Werteinbussen haben könnte.

Gemäss Stellungnahme der Denkmalpflege bedürfen bauliche Massnahmen schon heute ihrer Zustimmung. Grund ist das Friedhofskreuz von 1665, das unter Denkmalschutz steht. Die Unterschutzstellung der Kapelle würde daran nichts Grundlegendes ändern. Die Befürchung, dass der Denkmalschutz die Bebaubarkeit von Nachbarparzellen einschränken könnte, teilte die Denkmalpflege nicht.

Das Gotteshaus war 1815 erstellt worden. Zwei Jahre nachdem der Friedhof, damals Gottesacker genannt, vom Standort im Städtchen in den Gäntert verlegt war.

Die Steuererhöhung um zwei Steuerfussprozente genehmigten die Stimmbürger dagegen. Ein Antrag, den Steuerfuss auf 103 Prozent zu belassen, wurde erst mit 133 Ja zu 5 Nein abgelehnt. Das Budget 2017 fusst damit auf einem Steuerfuss von 105 Prozent.

Auch an der Auslagerung des Sozialdienstes an die Gemeinde Döttingen hatten die Klingnauer nichts auszusetzen. Der Sozialdienst wird ab 2017 von der Gemeindeverwaltung Döttingen geführt. Dafür genehmigte die Gmeind einen Verpflichtungskredit von 90'000 Franken pro Jahr. Als Gründe dafür nannte der Gemeinderat den zunehmenden Aufwand bei einer 60-Prozent-Stelle, die fehlende Stellvertretung und damit die räumliche Situation in der Verwaltung (Persönlichkeitsschutz).

Ebenso hat die Gmeind der Einführung einer Marktkommission zugestimmt. Diese wird in erster Linie die Organisation des Chlausmarktes übernehmen, der dieses Jahr einmalig wegen der Baustelle im Städtchen ausfällt. Dafür ist ein Verpflichtungskredit von 15'000 pro Jahr gesprochen worden. Die Kommission setzt sich aktuell aus fünf Personen zusammen.

