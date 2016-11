Mindereinnahmen bei den ordentlichen Steuern könnten in Leuggern bald für eine Erhöhung des Steuerfusses von derzeit 117 Prozent sorgen. «Im nächsten Jahr wird man das diskutieren müssen», sagt Gemeindeschreiber Stefan Kalt. Allerdings wolle man zunächst die Abstimmung über den Finanz- und Lastenausgleich im Februar abwarten.

Diskussionslos genehmigt wurden das Protokoll der Sommergmeind 2016 und die Kreditabrechnung der Sanierung ARA Gippingen über 60’300 Franken. Mit einer Gegenstimme gutgeheissen wurde der Austritt aus der Jugendarbeit Aaretal/Kirchspiel (RJAAK). Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimme nicht, nur wenige Jugendliche aus Leuggern besuchten die auswärtigen Treffs. Zudem wurde der RJAAK-Betrieb Anfang Juni ohnehin sistiert. Bei einem Neustart und einer Neustrukturierung will die Gemeinde einen erneuten Beitritt in Erwägung ziehen.

Darüber hinaus informierte der Gemeinderat, dass er das Projekt Kreisschule Aaretal unterstütze, dass im Frühling das Mitwirkungsverfahren für die Gesamtrevision BNO stattfinde und dass an der Sommergmeind 2017 das umstrittene Thema Grüngut wieder traktandiert wird. Auch will man den Kanton auf seine Aufsichtspflicht in der kantonalen Asylunterkunft im Ortsteil Felsenau hinweisen. Trotz Heizperiode stünden dort Fenster offen oder das Licht brenne durch die ganze Nacht hindurch. Ansonsten bereite der Betrieb der Asylunterkunft aber keine Probleme, sagt Gemeindeschreiber Kalt.