Die Ankündigung von Oliver Brun kam unerwartet: Der Ammann von Klingnau gab vor wenigen Tagen seinen Rücktritt als Vorsteher der Zurzibieter Gemeinde bekannt. Nur eineinhalb Jahre nach seiner Wahl. Brun ist bei weitem kein Einzelfall. Sein Entscheid liegt im allgemeinen Trend. In der laufenden Legislatur haben im Aargau bisher 188 Behördenmitglieder ihre vorzeitige Demission eingereicht. Das ist jeder fünfte. Damit dürfte die Zahl der zwei vorgehenden Perioden übertroffen werden.

Allein im Bezirk Zurzach stellten von 2014 bis 2017 ein halbes Dutzend Gemeindepräsidenten ihr Amt vorzeitig zur Verfügung. Zwischen 2009 und 2013 waren es noch drei. Die häufigsten Gründe: Berufliche Überbelastung; im Fall von Oliver Brun sind es private Umstände; Peter Nyffeler aus Leuggern zog weg und bei Heidi Wanner ging die Freude am Politisieren verloren.

Eines zeigt der Blick in die Statistiken nachhaltig auf: Die Bereitschaft, sich langfristig in den Dienst der Gemeinde zu stellen, sinkt seit Jahren. Die Zeiten, in denen Personen ihr halbes Leben in der Exekutive verbrachten, nehmen laufend ab, wie einer Studie vom Zentrum für Demokratie Aarau zu entnehmen ist. Durchschnittlich steht im Aargau – wie im Zurzibiet – ein Ammann noch rund fünf Jahre an der Spitze der Gemeinde.

Ausnahmen gibt aber nach wie vor, auch im Bezirk Zurzach: Kurt Schmid aus Lengnau brachte es bis zu seinem Rücktritt 2013 auf 28 Jahre als Gemeindeammann. Von dieser Marke sind Peter Hirt und Stefan Schuhmacher zwar noch ein gutes Stück entfernt. Die Ammänner aus Döttingen und Siglistorf stehen aber immerhin im fünfzehnten Jahr an der Spitze ihrer Gemeinde und sind damit die dienstältesten Ammänner im Bezirk Zurzach. Amtsmüdigkeit ist sowohl bei Hirt wie bei Schuhmacher aber nicht auszumachen. Beide stellen sich an den Gesamterneuerungswahlen im Herbst für eine weitere Periode zur Verfügung.