Ein Biker rast durch den Wald von Siglistorf, vorbei an einem grossen Warnschild, das die Weiterfahrt wegen Holzschlags verbietet. Ein Forstwartlehrling versucht, den Sportler aufzuhalten, doch dieser ignoriert die Warnungen. Da fällt der Baum schon auf den Biker. Fassungslos rennt der Lehrling zu ihm, doch jede Hilfe kommt zu spät.

Diese fiktive Szene stammt aus einem kürzlich erschienenen Präventionsvideo, das im Internet für Schlagzeilen sorgt. Produziert wurde es vom Filmemacher David Henzmann, der Zusammen mit ehemaligen Arbeitskollegen das Video realisiert hat. Bis vor kurzem arbeitete der 26-Jährige selbst als Forstwart im Rheintal/Studenland.

Die Geschehnisse im Video würden durchaus der Realität entsprechen, wie Henzmann sagt. Zwar erlebte er nie solche Todesfälle, dafür aber immer wieder «brenzlige Situationen» mit Waldbesuchern, die sich trotz Holzschlag über Verbote hinwegsetzten: «Wir mussten viele zurückhalten. Einige haben uns sogar körperlich angegriffen, weil sie unbedingt durchwollten.»

In den zehn Jahren, in denen er in diesem Job tätig war, habe sich das Problem verschärft, so Henzmann: «Viele glauben wohl, dass sie die Gefahr schon einschätzen können.» Dabei unterschätzten sie, dass so ein Baum zehn Tonnen wiege und sehr schnell falle, ergänzt Henzmann. «Wenn mal was passiert, ist dann der Forstwart schuld.»