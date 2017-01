Bei den Treffen spielte die Prüfung einer Fusion eine zentrale Rolle, wie Weber sagt. Er betont, dass die Frage nach einem Zusammenschluss momentan aber nicht im Vordergrund stehe. «Falls man am Ende des Prozesses zur Einsicht kommt, dass eine gemeinsame Zukunft Sinn machen sollte, wäre dies der letzte Schritt.»

Ähnlich unterschiedlich wie die Stimmungslage im Publikum, präsentierte sich auch die Befindlichkeit bei den einzelnen Gemeindevertretern. Während Gemeinden wie Bad Zurzach den Prozess zügig vorantreiben möchten, äussern andere Vorsteher ihre Vorbehalte. Er stehe einer Fusion skeptisch gegenüber, sagte Rietheims Ammann Beat Rudolf. Ähnlich tönt es aus Böbikon.

Gleichwohl werden sie die kommenden Schritte weiterbegleiten. Nächster Termin ist Donnerstag, der 6. April: An diesem Tag finden in allen Gemeinden, die sich am Projekt beteiligen, ausserordentliche Generalversammlungen statt, an denen die Kreditanträge für eine vertiefte Prüfung bewilligt werden müssten.

Der eigentliche Projektstart wäre für den Juni dieses Jahres vorgesehen. Nach Abschluss der Arbeitsgruppen würden die Stimmberechtigen 2019 über einen Zusammenschluss entscheiden können. «Eine mögliche Fusion würde somit frühestens 2020 in die Tat umgesetzt», sagt Peter Weber.