Die Zeit drängt: Auf das Schuljahr 2022/23 tritt das neue Schulgesetz in Kraft. Die Vorgaben des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) sind klar. Regierungsrat Alex Hürzeler hat seine Haltung zu diesem hoch emotionalen Thema an der Grossratssitzung am Dienstag einmal mehr bekräftigt.

Die Gemeinden haben den Auftrag, eine Lösung zu finden und diese bis 2022 umzusetzen. Die Übergangsfrist läuft in zwei Jahren ab. Bis dann müssen die Weichen gestellt sein. Konkret: Jede Bezirksschule muss mindestens 6 Abteilungen (2 Klassen pro Jahrgang) mit je mindestens 18 Schülern führen. Aktuell stehen im Zurzibiet die Bezirksschulen in Endingen, Leuggern, Bad Zurzach und Klingnau.