Scheidung statt Ehe

Auch wenn das Nein aus Fisibach nicht unerwartet kam, barg die Gmeind im 458-Seelen-Ort eine veritable Überraschung. Statt zum Startschuss einer möglichen Fusion wurde die Veranstaltung zur Ouvertüre einer potenziellen Scheidung. Ein Votant stellte einen Überweisungsantrag an den Gemeinderat. Inhalt: Es sei ein Kantonswechsel vom Aargau nach Zürich zu prüfen. Die Versammlung stimmte dem Antrag mehrheitlich zu.

Die Ereignisse lassen Ammann Baldinger auch am Tag danach einigermassen ratlos zurück. «Wir müssen jetzt schauen, was das im Detail bedeutet», sagt er. «Auf jeden Fall ist der Gemeinderat gezwungen, Abklärungen zu treffen und die Fühler Richtung Zürich auszustrecken.» An der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 18. April wird das Thema behandelt. Klar ist: «Wir werden Gespräche führen und schauen, was möglich und was realistisch ist», so Baldinger. Klar ist aber auch: Es wird, wenn es denn soweit kommen sollte, ein langer Prozess, der auch von zwei Kantonen abgesegnet werden müsste.