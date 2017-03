Zu sehen waren auch bunte Konfettis, Schneemänner mit langen, orangen Nasen neckten die Zuschauer mit Jojo-Schneebällen, Vampire und gestiefelten Kater sowie Gartenzwerge. Weiter Hexen vom Mukiturnen, Ludo-Joker oder Schatztaucher von der Kindertagesstätte.

Der FC Klingnau kümmerte sich um angeschlagene Umzugsbesucher. Die in die Jahre gekommenen Veteranen, teilweise im Rollstuhl oder mit Rollator unterwegs, spedierten Zuschauer auf ein Spitalbett. FC-Krankenschwestern verabreichten ihnen dort Medizin in flüssiger Form.

Pontoniere mit Pontotieren

"10 Jahre närrische Pontontiere": Unter diesem Motto feierten die Pontoniere ihr zehnjähriges Umzugsjubiläum. Sie schienen direkt vom Planeten der Affen zu kommen und führten erst noch einen Drachen spazieren. Die Gruppe Stadtdörli Klingnau sorgte mit ihrem Wagen für Märchenzauber und schüttete "Schnee" aus.

Mit dabei war die Koblenzer Stüdeler-Zukunft mit einem Winterzauber-Wagen. Vom Würenlinger Umzug hatten zwei Wagen den Weg nach Klingnau gefunden. Und unter dem Motto "Birchmeier blockiert" zogen Angestellte jener Baufirma, welche einige grossen Baustellen in Klingnau führt, mit einem Wagen samt Konfettikanone augenzwinkernd durchs Städtchen.

Wegen des Regens musste auch die Monsterkonfetti-Schlacht für die Jugendlichen und Kinder abgesagt werden. Nichtsdestotrotz ging es mit dem fasnächtlichen Treiben danach in den Beizen, in der Konfetti-Beiz im Schloss und am Kinderball im Johanniter weiter. Manche machten in den Beizen die Nacht zum Tag.