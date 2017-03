Mit dabei war die Koblenzer Stüdeler-Zukunft mit einem Winterzauber-Wagen. Vom Würenlinger Umzug hatten zwei Wagen den Weg nach Klingnau gefunden. Und unter dem Motto "Birchmeier blockiert" zogen Angestellte jener Baufirma, welche einige grossen Baustellen in Klingnau führt, mit einem Wagen samt Konfettikanone augenzwinkernd durchs Städtchen.

Wegen des Regens musste auch die Monsterkonfetti-Schlacht für die Jugendlichen und Kinder abgesagt werden. Nichtsdestotrotz ging es mit dem fasnächtlichen Treiben danach in den Beizen, in der Konfetti-Beiz im Schloss und am Kinderball im Johanniter weiter. Manche machten in den Beizen die Nacht zum Tag.