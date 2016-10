Der Aufsteiger aus Koblenz und der amtierende Aargauer Cupsieger FC Klingnau trafen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in einem Zurzibieter 2.-Liga-Derby aufeinander. Auf dem altehrwürdigen Sportplatz Eichhalde in Koblenz kamen die knapp 300 Zuschauer in den Genuss einer spannenden und spektakulären Partie, in welcher die Gastgeber einen 0:2-Rückstand in einen Sieg umwandelten.

Die Ausgangslage in Koblenz präsentierte sich brisant: Während der Gastgeber als Aufsteiger weitere Punkte im Kampf um den Ligaerhalt anstrebte, wollte Klingnau seine Spitzenposition verteidigen. Mit einem Punktgewinn wäre das Team von Trainer Radi Schibli alleiniger Tabellenführer geworden.

Vor der ansehnlichen Kulisse entwickelte sich auf dem unebenen Terrain von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel. Bereits in der Startphase bekundeten die Einheimischen viel Pech: Zuerst sah Samir Brkic seinen Kopfball von der Latte abprallen und kurze Zeit später musste sich Arjanit Kabashaj verletzungsbedingt auswechseln lassen. Eine knappe Viertelstunde war gespielt, als die favorisierten Klingnauer in Führung gingen. Besnik Golaj tankte sich auf der linken Seite durch und sein Zuspiel verwertete Arbnor Gjokaj mit einem platzierten Schuss.