20 Betriebe im Zurzibiet wurde bei den Alkohol-Testkäufen im November 2016 kontrolliert. Bei 8 haben die Jugendlichen die Alkoholika problemlos erhalten. Das entspricht eine Fehlbarkeitsquote von 40 Prozent.

Die Regionalpolizei zieht in einer Medienmitteilung eine «weiterhin ernüchternde Bilanz». Das Resultat sei zwar besser als die 70 Prozent bei den letzten Testkäufen im 2014, «aber immer noch nicht so, wie wir uns das wünschen, um einen effizienten Jugendschutz in diesem Bereich zu ermöglichen».

Die Läden, Kioske und Gaststätten, die von den Jugendlichen keine Ausweispapiere verlangten und ihnen die alkoholischen Getränke verkauften, haben damit gegen das Gesetz verstossen. Die Regionalpolizei hat die fehlbaren Betriebe verwarnt. Eine Busse ist nicht möglich. Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 10. Januar 2012 Alkoholtestkäufe als verdeckte Ermittlung eingestuft, womit diese in einem Strafverfahren nicht verwendbar sind.