Wer eine Eisenplastik von Gillian White erwerben will, der muss in der Regel einige Tausend Franken dafür hinblättern. Nicht nur, weil die Künstlerin, die in Grossbritannien geboren ist und seit mehr als 40 Jahren in der Schweiz lebt, in der hiesigen Kunstszene einen Namen hat. Sondern auch, weil ihre Eisenplastiken einigen Platz einnehmen und in der Herstellung aufwändig sind.