Neuer Investor in weiter Ferne

Hat womöglich ein drohender Konkurs generell einen negativen Einfluss auf den Wert einer Gewerbeliegenschaft? "Nein", antwortet Daniel Hengartner, Präsident des Schweizer Immobilienschätzer-Verbandes. Wie er ausführt, liegt der Richtwert für den Anteil des Grundpfands am Wert einer Gewerbeliegenschaft bei 65 Prozent, so dass das Eigenkapital bei 35 Prozent liegt. Bei einem 5,9-Millionen-Bankkredit wie in Leuggern wären das 9,1 Millionen Franken. Dieser Wert liegt allerdings so deutlich über dem der Schätzung von 2008, dass dies nicht allzu plausibel erscheint. Wahrscheinlicher ist, dass die Bank bei der Belehnung ein grosses Risiko eingegangen ist. Warum auch immer.

"Die Liegenschaft wird auch jedem anderen Investor zu den genau gleichen Bedingungen zur Verfügung gestellt, der bereit ist, diese zu übernehmen und Teile des Betriebes weiterzuführen", sagte Werner Marti der az. Nach dem Scheitern der Auffanggesellschaft ist auch ein neuer Investor in weiter Ferne. Beim Konkursamt hat sich zumindest niemand mehr gemeldet, der an der Übernahme des Inventars ein ernsthaftes Interesse hätte.