Monika Stadelmann hatte in den letzten Tagen einen schweren Stand. Die einzige SP-Grossrätin des Bezirks Zurzach machte sich für die Atomausstiegsinitiative stark. Mitten in der Hochburg der Atomkraft. «Natürlich bin ich über den Ausgang der Abstimmung enttäuscht», sagt sie, «aber im Innersten habe ich mit einem Nein gerechnet, obwohl die Umfragen einen anderen Ausgang nahegelegt haben.» Ihren Humor hat sie auch am Tag danach nicht verloren: «Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint. Das Zurzibiet strahlt.»

In der Region, in der drei der fünf Schweizer Reaktoren stehen, sagten nur 24,5 Prozent der Stimmenden Ja zur Ausstiegsinitiative. Im Aargau waren es 37, in der Schweiz 46 Prozent. «Ich war mir im Vorfeld der Abstimmung keineswegs sicher, ob die Initiative abgelehnt würde. Die Umfragen liessen einen anderen Schluss zu», sagt Markus Birchmeier, Unternehmer aus Döttingen und Präsident des Wirtschaftsforums Zurzibiet. Wäre die Initiative angenommen worden, hätten sich Birchmeier und die Wirtschaft mit einer Menge Fragen beschäftigen müssen. «Was geschieht mit den betroffenen Jobs? Was mit den Zulieferern? Was mit den leeren Wohnungen, wenn die Arbeitskräfte wegziehen?» Über 1000 Arbeitsplätze hängen in der Region an der Atomindustrie. «Ein Ja wäre ein Faustschlag gegen das Zurzibiet gewesen», sagt Birchmeier, «wir hätten uns schleunigst mit all diesen Fragen befassen müssen. Die Privatwirtschaft wäre gefordert gewesen.»