Duzende von Kindern greifen sich eine Schaufel, dann geht das grosse Buddeln los: Beim Spatenstich für den neuen Dreifach-Kindergarten mit integrierter Tiefgarage durften auch die Kleinen mitmachen. Unter dem Sand kamen diverse Förmchen für den Sandkasten zum Vorschein – den Kindern machte die Suche danach sichtlich Spass. Nicht nur sie mussten lange warten, bis endlich mit dem Bau begonnen werden konnte.

Gemeindeammann René Zoppi ist erleichtert: «Ich habe wahnsinnig Freude, dass wir diesen Spatenstich durchführen konnten.» Der Bedarf für mehr Kindergartenplätze sei schon lange vorhanden.

Auch Patrick Zimmermann, Gemeinderat und Leiter des Projekts freue sich: «Es ist ein Meilenstein, vor allem, weil wir so lange mit Provisorien arbeiten mussten.» Tatsächlich ist eines der von Zimmermann erwähnten Provisorien, der «Kindergarten Dorf», über 50 Jahre in Betrieb, anstatt der ursprünglich geplanten sechs. 1966 wurde er in Betrieb genommen. Laut Zimmermann sei halb Würenlingen und auch er selbst dort in den in den Kindergarten gegangen.