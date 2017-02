Die Nummer 13 hatte am 13. April 2013 einen strengen Tag. Neunmal musste sie aufstehen, das Schild in die Höhe halten und jubeln. Die Choreografie des Fanclubs der Handballer des TV Endingen sah das so vor. Immer wenn ein Spieler mit der entsprechenden Rückennummer ein Tor erzielte, kam das zugehörige «Nummerngirl» zum Einsatz. Christian Riechsteiner, Endingens Captain mit der Nummer 13, schoss an diesem Tag neun Tore. Es war der Halbfinal des Schweizer Cups. Endingen unterlag dem klaren Favoriten Kadetten Schaffhausen knapp mit 25:28.

Auch heute startet der TV Endingen wieder in das Final4-Abenteuer in Olten. Zum zweiten Mal nach 2013 hat sich der B-Ligist für das zweitägige Finalturnier um den Pokal qualifiziert. Der Fanclub wird in diesem Jahr allerdings nicht in voller Stärke vertreten sein. «Der Termin ist nicht ideal. Viele sind in den Skiferien», sagt Präsident Alois Mühlebach. Eine Choreografie wie vor vier Jahren wird es nicht geben. Dafür reisen die Endinger mit vier Pauken ins Kleinholz. Angeführt werden die Trommler von Walter Riechsteiner, dem Vater der Spieler Christian und Lukas Riechsteiner.

Der Fanclub wurde vor 25 Jahren gegründet, nachdem der Dorfverein erstmals in die Nationalliga B aufstieg. Rund 100 Mitglieder zählt er heute. Die meisten stammen aus der Region. «Aber es gibt auch solche, die ins Bündnerland gezogen sind und uns trotzdem die Treue halten», sagt Mühlebach. Viele sind ehemalige Spieler, Eltern von Spielern oder sonst wie mit dem Handball verbandelt.

Regelmässig fahren die Fanclub-Mitglieder mit dem Car oder in den Privatautos zu den Auswärtsspielen. Auch heute um 13.30 Uhr versammeln sie sich beim Parkplatz der Bezirksschule, um gemeinsam nach Olten zu reisen. Aber auch sonst engagiert sich der Fanclub. «Unser Motto lautet: Wir unterstützen den Verein moralisch und finanziell», sagt der Tegerfelder Alois Mühlebach. So werden etwa die Mitgliederbeiträge in die Juniorenförderung investiert. Dasselbe gilt für die Einnahmen am Kiosk, den man bei den Heimspielen der U13 betreibt. «Der Fanclub macht keinen Gewinn. Das Geld, das übrig bleibt, kommt dem Verein zugute.» Der Fanclub lädt auch immer wieder andere Vereine zu den Heimspielen ein oder organisiert Fanfotos mit den Spielern.

«Träumen darf man immer»

Präsident Mühlebach ist stolz, dass «sein» TV Endingen der einzige B-Ligist ist, der es zweimal ins Final4-Turnier geschafft hat. «Die Auslosung meinte es gut mit uns», sagt er, «aber man muss diese Chance auch zu nutzen wissen.» Auch für den heutigen Halbfinal hatte der TV Endingen Losglück. Mit GC Amicitia Zürich erhielt er von den drei A-Ligisten den schwächsten zugelost. Ein Finaleinzug wäre historisch, scheint aber nicht unmöglich. Im Falle einer Überraschung wird sich der TV Endingen heute Abend im GoEasy einquartieren und sich in den folgenden Stunden seriös auf den Final vorbereiten. «Träumen darf man immer», sagt Mühlebach. Nur zu gerne wurden die Fans ihr Team am Sonntag noch einmal im Einsatz sehen.

Schweizer Cup. Final4-Turnier in Olten. Halbfinals. Heute: Endingen (NLB) - GC Amicitia Zürich (15 Uhr). Wacker Thun - Kadetten Schaffhausen (19.15 Uhr). – Final am Sonntag, 15.30 Uhr.