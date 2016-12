Mit einem Flyer wird die Bevölkerung der zehn Gemeinden aus dem Rheintal-Studenland eingeladen, sich am 24. Januar im Ebianum in Fisibach über das Fusionsprojekt genauer zu informieren.

Am 6. April 2017 soll ein erster Meilenstein erfolgen: An ausserordentlichen Gemeindeversammlungen in allen zehn Gemeinden werden die Stimmberechtigten über einen Kreditantrag für eine vertiefte Prüfung eines Zusammenschlusses befinden können. Mit diesem Zusammenschluss käme das Zurzibiet auf einen Schlag zu einer 8000-Seelen-Gemeinde.

Vor einem Jahr haben sich elf Gemeinden von Kaiserstuhl bis Rietheim für eine gemeinsame Entwicklung ausgesprochen. Mit dem neu geschaffenen «Wir-Gefühl» wollten die Gemeinden alle Potenziale ausloten für eine gemeinsame Entwicklung in verschiedenen Bereichen. «Es ist nicht das Ziel, eine Fusion vorzubereiten», sagte damals Reto S. Fuchs, Gemeindeammann von Bad Zurzach. Nun steht aber fest: Zehn der elf Gemeinden wollen eine Fusion prüfen: Rietheim, Bad Zurzach, Rekingen, Baldingen, Mellikon, Böbikon, Wislikofen, Rümikon, Fisibach und Kaiserstuhl. Siglistorf hat sich aus den Fusionsgesprächen verabschiedet, steht aber positiv zum Projekt «Rheintal+».