Santhori bereitet in der Millionenmetropole seine Ausstellung in der Buddy Warren Galerie vor, die am 9. September eröffnet. Damit die Bevölkerung den Künstler und seine Kunst näher kennen lernt, hat er zu einem interaktiven Workshop eingeladen. Der First Street Green Art Park, mitten in Manhattan, ist seit 2008 Veranstaltungsort für verschiedene Kunstaktionen, die in Zusammenarbeit mit lokalen Bewohnern stattfinden.

Auf einer fünfzehn Meter langen, weissen Mauer sind mit schwarzer Farbe einige Figuren von Santhori vorgezeichnet worden. Die ersten Kinder versammeln sich am Nachmittag im Park und warten gespannt darauf, dass sie mit dem Malen beginnen dürfen. Plötzlich tauchen drei Figuren auf. Sie tragen Augen auf dem ganzen Körper. Die Augen beobachten und blicken umher. Wie sehen wir unsere Stadt? Was beobachten wir? Welche Rolle spielen die Augen? Diese Fragen beschäftigen die Besucher und sind ein wiederkehrendes Thema in Santhoris Schaffen. «Das Auge dient der persönlichen Wahrnehmung, der Kontrolle, der staatlichen Überwachung», sagt Santhori.

Im Januar fiel Santhori in Zürich auf, als er eine Radaranlage einkleidete: