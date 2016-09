«Es gibt keine heissen Börsentipps, sondern höchstens lauwarme oder ganz kalte», rief Tashi Gumbatshang, Leiter Kompetenzzentrum Fachberatung bei Raiffeisen Schweiz, in den Saal der Schulanlage Würenlinger Weissenstein. Dort sassen rund 600 Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Zurzibieter Raiffeisenbanken (siehe Tabelle Halbjahresabschlüsse unten).

Was folgte, war eine lebendige Abhandlung über das instinktive und nicht unbedingt rationale Verhalten des Anlegers. «Die Welt ist so verrückt, dass bei schlechten Wirtschaftsnachrichten die Börse steigt», stellte Gumbatshang fest. Das hänge damit zusammen, dass sich das menschliche Gehirn in einer Umwelt entwickelte, als der Mensch noch von Raubtieren bedroht war. Deshalb lebe der Mensch mit latenter Angst und denke nicht objektiv: «Wir sind auf negative Nachrichten sensibilisiert.» Als Gegenmittel empfahl er eine Informationsdiät: «Sie wird ihnen so gut tun wie eine Essensdiät.» Die langfristigen Entwicklungen sollten beachtet werden. Er zeigte mit Tabellen, dass Aktien durchaus ein Anlageobjekt sein können. Die Behauptung, Aktien seien zurzeit zu teuer, treffe nicht unbedingt zu. Folglich gab er den Gästen einen Rat mit auf den Weg: «Lassen sie sich beim Anlegen nicht von kurzfristigen Emotionen leiten.»

Fressen und gefressen werden

«Der Zolli ist eine grüne Oase, umgeben von Häusern, Strassen und Eisenbahn, in der über 619 Tierarten leben», stellte Olivier Pagan, Direktor des Zolli Basel, seine Institution vor. Der Zoo muss vier Hauptfunktionen erfüllen: Erholung, Bildung, Forschung und Naturschutz. «Unser wichtigstes Angebot ist die Erholung.» Dafür sei eine schöne Parkanlage und eine gute Tierhaltung Voraussetzung: «Wir wollen das Tier in seinem Lebensraum zeigen, die Besucher sollen die Tiere erleben, wie sie sind.» Als Beispiel für diese Denkweise erwähnt er die neu entstehende Elefantenanlage. Sie wird von 2000 auf rund 8000 Quadratmeter vergrössert. Naturnahes leben bedeutet aber auch, dass der Nahrungskreislauf mit «Fressen und gefressen werden» dargestellt wird. «Unsere Raubtiere fressen Fleisch und man darf sehen, dass es Tiere sind.»