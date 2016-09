Dass Menschen verschiedener Religionen und Kulturen friedlich miteinander leben können, bewiesen die beiden Judendörfer im Surbtal, Endingen und Lengnau. Eine halbe Hundertschaft aufmerksamer Zuhörerinnen und Zuhörer liess sich am gestrigen Tag jüdischer Kultur davon überzeugen.

Bis 1866 waren die Schweizer Juden «Sans-Papiers», Menschen ohne Papiere. Die Freiheitsrechte, wie sie mit der Französischen Revolution erkämpft worden waren, blieben ihnen versagt, frei niederlassen durften sie sich nicht. Auf Anordnung der Alten Eidgenossenschaft lebten sie während rund 200 Jahren in Lengnau und Endingen auf engem Raum zusammen mit Christen.

«Aus der Zwangsansiedlung der Juden entstand, im Unterschied zu anderen Orten in Europa, kein Ghetto», erklärte Roy Oppenheim, Publizist und profunder Kenner der Geschichte der Surbtaler Juden. Und doch mussten Juden und Christen gemäss dem Schutzbrief der Alten Eidgenossenschaft abgesondert, nicht unter dem gleichen Dach wohnen. Sie umgingen dieses Verbot trickreich, indem sie die gemeinsamen Wohnhäuser mit zwei Türen ausstatteten. Charles Lewinsky umschreibt diese Häuser in seiner opulenten jüdischen Familiensaga «Melnitz» – sie setzt 1871 in Endingen ein – so: «Häuser, in denen man sich wohlwollend übersah.»

Einblick in den jüdischen Alltag

Roy Oppenheim führte die ansehnliche Schar in Lengnau an verschiedene Schauplätze der jüdischen Geschichte, in die Synagoge, die den Dorfplatz dominiert, zur Mikwe, einem kleinen Zweckbau, der dem rituellen Bad diente, und zum jüdischen Friedhof zwischen Endingen und Lengnau. Schauspieler und Autor Burkhard Jahn, der mit seiner Frau, der Schauspielerin Sylvia Silva, in der Nähe von Zürich wohnt, las aus eben diesem «Melnitz» und gab so detailreiche Einblicke in den jüdischen Alltag.

Das Doppeltür-Haus, Oppenheim zeigte zwei Beispiele, sei ein grosses Symbol für das Neben- und Miteinander unterschiedlicher Religionen. «Doppeltür» heisst denn auch das Projekt, das die öffentliche Wahrnehmung der eindrücklichen Geschichte der Schweizer Juden im Surbtal stärken soll. Geplant sind szenische Führungen, Wortinstallationen mit Surbtaler Jiddisch, Hörspielrundgänge, Workshops und anderes mehr, insbesondere aber auch ein Besucherzentrum.

«Mit dem Projekt sind wir im Plan», sagte Oppenheim am Rande der Veranstaltung. Die Realisierung ist schrittweise in den Jahren 2017 bis 2020 geplant. Gegenwärtig ist man daran, dem Vorhaben Strukturen zu verleihen. Das Projekt soll von einer gemeinnützigen Stiftung realisiert und betrieben werden. «Etwas mehr Zeit braucht die Beschaffung des nötigen Geldes», meinte Oppenheim. Er ist aber glücklich darüber, dass die Landeskirchen mit im Boot sind. Das Projekt «Doppeltür», so Oppenheim, soll ja auch beispielhaft aufzeigen, wie unterschiedliche Religionen und Kulturen nebeneinander friedlich koexistieren können.