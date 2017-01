Im Dezember wurde bekannt, dass Klingnau für die Vorausscheidung des «Donnschtig-Jass» ausgewählt worden ist. Nun steht fest: Es kommt zum Duell gegen Wohlen. «Wir haben uns für Wohlen entschieden», sagt Cornel Sutter von der «Donnschtig-Jass»Redaktion des SRF.

Mehrere Aargauer Gemeinden hatten um die Zusage gebuhlt. Was gab den Ausschlag? «Wohlen hatte sich auch schon um den ‹Donnschtig-Jass› bemüht», sagt Sutter. «Die Rahmenbedingungen stimmen. Zudem haben wir eine grosse Begeisterung gespürt.» In Wohlen würde die 90-minütige Live-Sendung vom Kirchplatz übertragen.

Differenzler-Jasser aus Klingnau und Wohlen werden sich somit am 13. Juli in Raron oder Simplon Dorf im Wallis duellieren. Das Schweizer Fernsehen wird das beliebte Familienformat, das von Roman Kilchsperger moderiert wird, eine Woche später, am 20. Juli, in der Siegergemeinde live übertragen. «Bis zu 700’000 Zuschauer sitzen jeweils vor dem Bildschirm», sagt Sutter.

Gemäss Vorgabe müssen die vier Jasser in Klingnau und Wohlen Wohnsitz haben. Sie werden an Qualifikationsturnieren ermittelt. In Klingnau findet es am Donnerstag, 27. April, statt. Zu den Teams wird mindestens eine Frau sowie ein Jugendlicher respektive eine Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren gehören.

Falls Wohlen oder Klingnau verlieren, winkt ihnen eine zweite Chance. Denn an der siebten und letzten «Donnschtig-Jass»Sendung der Saison am 17. August im Kanton Thurgau treten die beiden besten der sechs Verlierergemeinden gegeneinander an. Der Sieger wird Gastgeber des ersten Sendung im Jahr 2018 sein. Der «Donnschtig-Jass» ist die erfolgreichste SRF-Sommersendung. Einen grossen Anteil daran haben der bekannte Moderator Roman Kilchsperger, ein Showblock und der Gastauftritt eines Prominenten.

Volksfeststimmung garantiert

In der Sendung wird zudem ein Ortsporträt der Teilnehmer-Gemeinden ausgestrahlt. Die Zuschauerzahlen am Eventort liegen zwischen 2000 und 4500. Das verspricht ein Volksfest und beste Werbung. Klingnau könnte sich nach der Jahrhundertsanierung des Städtchens von seiner schönsten Seite zeigen. Als Gastgeber hat die Gemeinde Erfahrung: Das Städtchen war 1997 schon einmal Austragungsort des «Donnschtig-Jass».