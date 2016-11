Draussen am Hang vor dem Fenster, das die ganze Breite der Stube einnimmt, hangen die welken Blätter an den Rebstöcken. Auch im Sänneloch in Döttingen, am Fuss des Achenbergs ist der Wümmet längst vorüber, die Ernte ist eingebracht. Die Metapher drängt sich auf: Leo Erne, die Ernte eingebracht? Im Mai nächsten Jahres wird er 75. «Ich bin Pensionär mit allen Freiheiten, ohne Mandate, ohne Ämter.» Ja, insofern ist die Ernte eingebracht, doch von Müdigkeit ist nichts zu spüren.

Auch ohne Ämter, ein politischer Mensch sei er geblieben, sagt Erne. Hoch interessiert, was in der Welt, vor allem im Zurzibiet und in seinen Gemeinden passiert. Die Diagnose, die er der Randregion ausstellt, bereitet ihm Sorge. «Die Region droht wirtschaftlich und kulturell zu verarmen», sagt Leo Erne. Was ihm besonders leidtäte, wenn die Scheinwerfer im Laxdal-Theater in Kaiserstuhl für immer erlöschen würden.

Vision Zurzibiet im Dornröschenschlaf

Das Zurzibiet verfügt über ein vielfältiges touristisches Angebot: Wassersport und Schifffahrt auf Rhein, Kultur in der Propstei Wislikofen, Rad- und Wanderwege in reizvoller Landschaft, der jüdische Kulturweg zwischen Endingen und Lengnau, der Kur- und Badeort Zurzach.

Es gibt Anstrengungen, diese national bekannter zu machen, damit das Zurzibiet als Wohn- und Arbeitsort wieder attraktiver wird. Doch irgendwie fehle der Zusammenhalt, die Solidarität, die es für grosse visionäre Würfe bräuchte, sagt Erne. «Die Gemeinden sind wie die Menschen zuerst mit sich selber beschäftigt.»