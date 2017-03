Gemeinden müssten zahlen

Somit stellt sich auch nicht die Frage, was mit Fisibach passiert: Ohne die Verbindung Baden-Niederweningen-Kaiserstuhl wäre das Dorf nicht mehr am öV-Netz angeschlossen. Auf die Kritik des Petitionärs, dass der Bus ab Mellikon via Fisibach nach Kaiserstuhl sowieso fast immer leer sei, entgegnet Kobi: «Am Ende einer Linie kommt das oft vor, vor allem, wenn die letzten Gemeinden vergleichsweise wenig Einwohner haben.»

Aufgrund der Testfahrten passte der Kanton aber den Fahrplan so an, dass die Fahrgäste in Rümikon nur noch wenige Minuten auf ihren Anschluss in den Bezirkshauptort warten müssen. «Das ist eine gute Alternative und vor allem für die Kinder, die in Rekingen zur Schule gehen, eine starke Verbesserung.»

Dennoch: Eine direkte Busverbindung nach Bad Zurzach ist nicht ausgeschlossen – wenn die Gemeinden selber dafür finanziell aufkommen würden. Dies käme aber teuer zu stehen. Jeder Bus, der eine Stunde im Einsatz ist, kostet mindestens 100 Franken. Wäre er jeden Tag ab 8 Uhr bis 22 Uhr stündlich im Einsatz, würde der Betrieb über eine halbe Million Franken kosten.

Peter Weber, Projektleiter von Rheintal+: «Das Thema einer direkten Buslinie nach Bad Zurzach ist bei uns nach wie vor pendent.» Es sei im letzten halben Jahr aber nicht weiter verfolgt worden, da das Projekt für eine vertiefte Prüfung des Zusammenschlusses viele Ressourcen beansprucht hätten.

Am 6. April findet in allen elf Orten eine ausserordentliche Gmeind statt, an der das Volk über den Kreditantrag zur Weiterführung des Projekts abstimmt. Nachher wolle man sich der Buslinie und der Frage der Finanzierbarkeit wieder annehmen.

Möglichkeiten wären, dass die Gemeinden gemeinsam aufkommen oder andere Organisationen wie den Planungsverband Zurzibiet Regio ins Boot zu holen. «Denkbar wäre auch eine Trägerschaft», so Weber. «Wir müssen aber realistisch bleiben. Diese Linie ins Leben zu rufen, ist eine Herausforderung.»