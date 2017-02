Keine 24 Stunden online und schon die nötigen Stimmen zusammen: Die Petition für eine direkte Busverbindung von Baden durchs Studenland nach Bad Zurzach von Adelbert von Moos findet grosse Unterstützung im Bezirk. «Ich bin überrascht, dass die nötigen Stimmen so schnell zusammen kamen», sagt der Wislikofer.

Heute fährt der Bus von Baden via Niederweningen in der Gemeinde Mellikon ab der Haltestelle Chessel nicht direkt nach Bad Zurzach, sondern in die andere Richtung nach Kaiserstuhl. «Und das, obwohl der Bus ab Mellikon so gut wie leer ist», sagt von Moos. Wer von Schneisingen, Siglistorf oder Wislikofen in den Bezirkshauptort will, muss in Rümikon umsteigen und mit dem Zug weiter in den Bezirkshauptort. Dies will von Moos ändern. Er ist überzeugt, dass eine direkte Linie nach Bad Zurzach den Bezirk viel attraktiver machen würde.

Beispielsweise für Familien mit Kindern in Wislikofen: Seit die Bezirksschule in Kaiserstuhl geschlossen wurde, besuchen alle Schüler ab der dritten Klasse entweder die Schule in Bad Zurzach oder in deren Nachbarsgemeinde Rekingen. Gerade für die Primarschüler erschwert das Umsteigen den täglichen Schulweg. Eine direkte Buslinie wäre auch ein Vorteil für jene, die im Flecken einkaufen möchten. «Insbesondere für ältere Menschen. Auch für sie ist das Umsteigen in Rümikon mühsam», sagt von Moos. «Und wer in Bad Zurzach Kulturanlässe oder das Thermalbad besuchen möchte, würde davon ebenfalls profitieren.»