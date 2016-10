Das Kabarett-Duo «Interrobang» macht auf seiner Tour durch die Schweiz Halt in Baden. In der Villa Boveri betreten die beiden Slam-Poeten Manuel Diener und Valerio Moser am Donnerstagabend um 20 Uhr die Bühne. Hoffentlich sind sie pünktlich, denn Pünktlichkeit ist ein Bestandteil ihres Programms «Schweiz ist geil». «Wir nutzen Schweizer Klischees und nehmen die Swissness auf die Schippe», sagt Manuel Diener aus Bad Zurzach.

Der 26-Jährige bildet zusammen mit dem zwei Jahre älteren Valerio Moser aus Langenthal das Duo «Interrobang». Das Interrobang ist ein Satzzeichen, das den ausrufenden Fragesatz anzeigt. «Wir wollen mit unseren Aussagen Fragen aufwerfen. Die Zuschauer sollen sich mit den Themen in unseren Texten auseinandersetzen», sagt Diener zum Künstlernamen. Seit vier Jahren sind die beiden zusammen auf Poetry-Slam- und Kabarettbühnen unterwegs.

Austoben mit Blues und Lyrik

2015 starteten sie mit ihrem aktuellen Programm: «Wir stellen zwei alte Jugendfreude dar, die sich unterschiedlich mit der Ausländerthematik auseinandersetzen und sich, wie viele Schweizer, dabei oftmals selber widersprechen.» Ihr Ziel sei weder eine politische Propaganda noch würden sie das Publikum belehren, sagt Diener.

«Der Moralzeigefinger ist in unserem Programm fehl am Platz.» Wie bei Kabaretts üblich, verfügt «Schweiz ist geil» über einen roten Faden, doch dieser lässt den beiden Wortakrobaten viel Raum zum Improvisieren.