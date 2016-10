Dieser Fund ist nicht alltäglich: Die Regionalpolizei Zurzibiet fand am Samstag in einem Maisfeld in Bad Zurzach einen Biber.

«Ein älteres Exemplar mit angeschlagener Vorderpfote», sagt Polizeichef René Lippuner. «Weil er torkelte, hatten sich besorgte Leute gemeldet.»

Nach der Begutachtung durch einen Experten wurde der Biber für gesund erklärt und zurück in den Rhein befördert. Dort schwamm er zufrieden von dannen.