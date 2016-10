Am Sonntag soll nun ihr Nachfolger erkoren werden. So viel lässt sich bereits sagen: Es wird ein Mann. Für die Ersatzwahl haben Andreas Wanzenried und Arnold Näf (beide parteilos) ihre Bewerbung eingereicht. Ersterer ist aktueller Vize-Ammann, Letzterer seit drei Jahren Gemeinderat.

Beide haben sich beim Entscheid zu kandidieren nicht von Heidi Wanners belastenden Erfahrungen beirren lassen. Sowohl Wanzenried wie auch Näf sind zum Schluss gekommen, mit dem Druck, der das Amt mit sich bringt, umgehen zu können. Jeder auf seine Art: Wanzenried wird ein analytischer Stil nachgesagt, Arnold Näf ist für seinen direkten Umgang bekannt.

In Koblenz ist die Erleichterung entsprechend gross: Die Hoffnungen, dass die Exekutive ihre Geschäfte nahtlos und vollzählig weiterführen kann, scheinen berechtigt. Für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat steht die Parteilose Barbara Bilger offiziell zur Wahl.

Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Als intakt stuft Arnold Näf seine Chancen auf das höchste Behördenamt in Koblenz ein. Der 65-Jährige ist pensioniert und sei «tagsüber zeitlich flexibel». Der Bildungs-Vorsteher ist überzeugt, dank seinen Führungsqualitäten das nötige Anforderungsprofil für die Aufgabe mitzubringen. «Ich habe Abteilungen mit 50 Personen geleitet, da müsste ich mit vier Individualisten im Gemeinderat klarkommen.»

Führungserfahrung kann auch Andreas Wanzenried vorweisen. Er ist verheiratet, von Beruf Ingenieur im Anlagebau und steht mitten im Berufsleben. Der Vater von zwei Kindern, der das Finanzressort betreut, will mit seinem sachlichen Auftreten die Geschicke als Ammann leiten. «Damit bin ich bis jetzt gut gefahren und glaube, die Koblenzer wissen das auch zu schätzen.» In einem Punkt sind sich die Kontrahenten einig: Auf die Gemeinde kommen in naher Zukunft in Verkehr, Bildung und Standortförderung grosse Herausforderungen zu.

Ob Koblenz schon am Sonntag einen neuen Ammann erhält, ist allerdings fraglich. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Glaubt man den Prognosen, dürfte weder Wanzenried noch Näf das absolute Mehr im ersten Wahlgang erreichen. «Sollte dies eintreffen, müssten Arnold Näf und ich wohl zusammensitzen und das weitere Vorgehen besprechen», sagt Andreas Wanzenried.