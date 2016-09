Einerseits werden mit schweren Bauzügen drei Weichen in der südlichen Bahnhofsausfahrt erneuert. Andererseits hebt in der nördlichen Ausfahrt ein grosser Pneukran tonnenschwere Betonelemente für die Verlängerung der Personenunterführung Holcim ein.

Um die Arbeiten im Gleisfeld sicher und schneller vornehmen zu können, ist die Linie Baden–Koblenz von Freitag, 20 Uhr, bis und mit den ganzen Sonntag unterbrochen. Die S27-Züge fallen zwischen Baden und Döttingen aus.

Es verkehren Ersatzbusse zwischen Turgi und Döttingen. Reisende ab Baden benutzen die Interregio-Züge Zürich–Basel und Zürich–Bern. Diese fahren in Baden zwei Minuten früher los als die S27 und halten ausserordentlich in Turgi. Reisende ab Turgi benutzen die S12-Züge nach Baden. Die Anschlüsse in Döttingen und Turgi sind nicht gewährleistet.