Doch wie schafft es die Bank, in der «Randregion», wie sich Vogt ausdrückte, fast Jahr für Jahr zuzulegen? Beat Elsener gab in seiner Rede einen wichtigen Hinweis. "Es ist uns gelungen, die Position als sympathische und kundennahe Bank zu bestätigen und festigen", sagte er mit Bezug auf das 100-Jahr-Jubiläum, das die Raiffeisenbanken Aare-Rhein und Böttstein 2016 gemeinsam mit einem bunten Strauss an Events feierten.

Im Gespräch mit dem «Badener Tagblatt» spricht er von einem «Imagebonus», den die Raiffeisenbank gegenüber anderen Geldinstituten habe. Mit erklären lässt dieser auch durch Negativmeldung über Grossbanken in den letzten Jahren. Elsener verweist aber auch auf "unsere nachhaltige Ausrichtung und unsere Kundennähe". Und er unterstreicht dabei "die wenigen Wechsel bei den Mitarbeitenden in den letzten Jahren". Trotz der Schliessung der Geschäftsstelle in Koblenz Ende Oktober 2016 beschäftigt die Bank weiterhin 34 Mitarbeitende. Die Zahl der Stellen hat sich um 0,5 auf 27,6 erhöht.

Nicht zuletzt ist auch die Generalversammlung für die Raiffeisenbank ein Event von enormer Bedeutung. Die 1116 Genossenschafter stehen hier Bankern auf Du und Du gegenüber. Beim folgenden Apéro mischen sich die Banker unter ihre Kunden. Das schafft Nähe und Vertrauen. Wenig verwunderlich, gab es am Ende des offiziellen Teils weder kritische Fragen zu Bilanz oder Erfolgsrechnung, noch sonstige Anmerkungen. Und hat sich die Zahl der Genossenschafter im letzten Jahr einmal mehr auf rund 6300 erhöht.