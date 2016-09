Die Poststelle an der Hauptstrasse 20 in Döttingen ist neu über den Mittag eine Stunde länger und am Samstag eine halbe Stunde früher geöffnet. Die neuen Öffnungszeiten lauten werktags von 8 bis 12.30 und von 13.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.00 Uhr. Die Post reagiert auf das Bedürfnis ihrer Kunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Poststelle Döttingen-Klingnau wurde vor etwas mehr als zwei Jahren, im März 2014, eröffnet. eröffnet. Sie ersetzte sich die beiden Poststellen an der Weierstrasse in Döttingen sowie an der Poststrasse in Döttingen. Der Bahnhof Döttingen befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Unverändert in Betrieb bleibt die unbediente Geschäftskundenstelle am Wiesenweg 6 in Klingnau.

Neu eine Postagentur in Kleindöttingen

In Kleindöttingen wird die Poststelle dagegen aufgegeben, dafür startet eine neue Postagentur im Elektrofachgeschäft EP:Borrini an der Hauptstrasse 3 in unmittelbarer Nähe. Die Angebote würden Dienstleistungen des täglichen Bedarfs umfassen, schreibt die Post. Einzahlungen lassen sich mit der PostFinance-Card als auch mit einer Maestro-Karte der Banken vornehmen.

In Böttstein bleibt die Postagentur im Volg an der Hauptstrasse 34 erhalten.