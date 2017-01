400 Personen wollten am Dienstag hören, worüber sich zehn Gemeindeammänner zwei Jahre lang die Köpfe zerbrochen haben: Das Zurzibieter Fusionsprojekt Rheintal+ stiess bei der ersten öffentlichen Informationsveranstaltung auf offene Ohren und erhielt Lob, erntete aber auch Kritik und löste Ängste aus.

So unterschiedlich die Stimmung in der Bevölkerung, so unterschiedlich präsentiert sich auch die Befindlichkeit bei den einzelnen Gemeindevertretern. Besonders aus Rietheim und Böbikon sind skeptische bis kritische Stimmen zu hören.

Er sei kein Freund von Fusionen, sagt Rietheims Ammann Beat Rudolf. Sein Credo: «Man sollte nie seine politische Eigenständigkeit aufgeben.» Auch Adrian Thoma, Ammann aus Böbikon, tritt auf die Fusionsbremse: «Noch gibt es viele offene Fragen. Es wäre ein Fehler, in vorauseilendem Gehorsam alles abzunicken.»

Ganz genau hinschauen

Peter Weber, Projektleiter von Rheintal+, kann den kritischen Stimmen auch Positives abgewinnen. Er hält die «Bremser» sogar für absolut notwendig. «Sie halten den Druck hoch und zwingen uns, ganz genau hinzuschauen, ob eine solche Fusion überhaupt Sinn macht.

Wenn alle unkritisch wären, wäre das nicht gut. Die kritischen Stimmen müssen angehört werden.» Umgekehrt hofft Weber, dass eine hohe Akzeptanz den Druck auf die Skeptiker erhöht, ebenfalls mitzuziehen.