Die Freizeitclub-Mitglieder von «Insieme Region Zurzach» (Vereinigung zur Förderung von geistig und körperlich Behinderten) und die Freizeitclübler aus der Region Zofingen, Eltern, Verwandte und Freunde feierten im Saal des AWZ-Wohnheimes in Kleindöttingen Fasnacht.

Die Freundschaft mit dem Freizeitclub aus Zofingen besteht schon seit Jahren und wird mindestens bei zwei gemeinsamen Anlässen pro Jahr gepflegt. Gross ist die Freude jeweils, die Freunde aus der anderen Kantonsecke einzuladen und zu hören, was es da so Neues gibt. Für gemütliche Gespräche war die Fasnacht jedoch nicht der richtige Moment. Zum Start gab nämlich die Guggenmusik Stauseehüüler ein Konzert. «Mit den ersten Klängen kam sofort eine Superstimmung auf», sagt Fränzi Hirt vom Freizeitclub Insieme. Der Guggenmusik gehören auch Mitglieder des Freizeitclubs an. Sie sind als Musikanten und Fahnenträger aktiv. Die grosse Motivation ist immer wieder sicht- und vor allem hörbar.

Nach dem ersten Guggenkonzert legten Marco und Ursi mit rassiger Tanzmusik los. Dabei wurde die Gelegenheit zum Tanzen genutzt. Polonaisen und Wunschlieder trugen zu einem fröhlichen Anlass bei. Stärken konnten sich die Feiernden zwischendurch mit Getränken, Sandwiches und Schenkeli.

Schunkeln und mitsingen

Mit typischen Klängen zog die Guggenmusik Eichlefääger ein. Die 40 Musikanten liessen das Wohnheim förmlich erzittern. Es wurde dirigiert, geschunkelt und mitgesungen. Die Stimmung im AWZ war hervorragend. «Der Auftritt war eindrücklich und die azurblauen Kleider mit farblich passenden Gesichtern gaben ein wunderschönes Bild ab», beschreibt Fränzi Hirt.

Die spürbare Freude der Bewohner liess diesen Nachmittag zu einem Höhepunkt im Jahresablauf werden. Das «bis nächstes Mal», das beim Abschied immer wieder zu hören war, kam auf jeden Fall von Herzen. (az)