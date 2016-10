Die Fischzucht ist aus tierschützerischen und hygienischen Gründen der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wohl aber können ganze Zander oder deren Filets gekauft werden. «Wer sicher gehen will, bestellt seinen Fisch unter www.zimberi.ch vor. S’hätt, solang s’hätt», ergänzt Dominik Binder (27). Der älteste Sohn der Familie steht als frischgebackener Bachelor in Agronomie dem Vater bei der Zucht und Vermarktung der Weideschweine, Angus-Rinder und Zander tatkräftig zur Seite. In einem sechstägigen Spezialkurs in Wädenswil hat Dominik sich alle erforderlichen Kenntnisse für die Fischzucht angeeignet – vor allem auch was die Aspekte des Tierschutzes betrifft. «Wenn die Zander schlachtreif sind, werden sie mehrere Tage ohne Futter in einem Spezialbecken mit kühlerem Wasser gehalten und so innerlich gereinigt. Noch im Wasser werden sie dann durch einen Stromschlag betäubt und anschliessend mit einem Kiemenschnitt getötet.»

Gegenwärtig tummeln sich insgesamt 3500 Zander zwischen 20 Gramm und einem Kilo in den verschiedenen Baldinger Becken. Getötet und für den Verzehr präpariert werden sie vorläufig in einem auswärtigen Fachbetrieb. «Eine Charge konnten wir nach Hottwil ins Restaurant ‹Bären› zu dessen Fischtagen liefern und hatten ein sehr gutes Echo», strahlt Vater Roland Binder. Gegenwärtig wird der Modus der optimalen Vermarktung evaluiert. «Unser oberstes Ziel ist es, die Fische möglichst regional und direkt an private Kunden oder Restaurants zu liefern», ergänzt Sohn Dominik.