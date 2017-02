«Es ist ein Interessent für die Liegenschaft vorhanden», sagt Marti. Genaueres möchte er aber noch nicht verraten. Auch in welcher Branche der neue Eigentümer tätig ist, soll erst bekannt gegeben werden, wenn er im Grundbuch eingetragen ist. Nur so viel: Bis Mitte März sollen die Verträge unterzeichnet sein, und im besten Fall soll noch in diesem Jahr im Gebäude der H. Erne Metallbau AG wieder gearbeitet werden.

Etwas länger müssen sich die Gläubiger gedulden: «Vermutlich bis nächstes Jahr», sagt Philipp Possa. 260 Gläubiger fordern 15 Millionen Franken. Der am letzten Freitag erzielte Betrag sei nur ein Teil des gesamten Verwertungserlöses.