Wer im Schloss Böttstein einen Anlass organisiert, befindet sich in aller Regel in Feierlaune. Das einstige Adelshaus ist ein beliebter Ort für Hochzeiten, Geburtstage und Firmenanlässe. Regelmässig treffen sich hier in den altehrwürdigen Mauern auch die Wirtschafts- und politischen Meinungsführer aus der Region zum Austausch. Das Frühstück des Wirtschaftsforums Zurzibiet ist eine Netzwerkplattform und dient als konjunkturelles Stimmungsbarometer für den Bezirk.

Nebst Kaffee und Gipfeli bekamen die mächtigsten Zurzibieter letzten Mittwoch Zahlen serviert, die Appetit machen. Eine Studie der Neuen Aargauer Bank (NAB), die erstmals ausschliesslich den Wirtschaftsraum Zurzibiet unter die Lupe genommen hat, zeigt, dass der Bezirk im kantonalen Vergleich zwar nach wie vor nur zum Mittelmass gehört, in Bezug auf Standortqualität schweizweit aber eine hohe Attraktivität geniesst. Bei den sieben Faktoren der Standortqualität liegt der Bezirk Zurzach in sechs Bereichen über dem Schweizer Mittel. Für ein Gebiet, das sich oft – und unnötigerweise in einem abwertenden Unterton – als Randregion bezeichnet, sind das erfreuliche Neuigkeiten.

Rand-, und im Falle des Zurzibiets auch Grenzregionen, haften per se ein negatives Etikett an. Sie ringen um Anerkennung und fühlen sich nicht selten benachteiligt. Zuletzt kam das bei der Abstimmung um den neuen Finanz- und Lastenausgleich zum Ausdruck. 15 von 22 Zurzibieter Gemeinden müssen ihren Steuerfuss anheben, 10 davon auf den Maximalsatz von 127 Prozent.