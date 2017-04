In keiner Gemeinde im Bezirk leistet die Regionalpolizei Zurzibiet so viele Einsatzminuten pro Einwohner wie in Kaiserstuhl. Im letzten Jahr waren es 63,3 Minuten. Auch 2015 führte Kaiserstuhl die Statistik an. Dies zeigt der aktuelle Jahresbericht der Repol.

«Dass wir in Kaiserstuhl verhältnismässig mehr Präsenz zeigen, hat verschiedene Gründe», sagt Repol-Chef René Lippuner. So hat die Regionalpolizei in den letzten Jahren ihre Kräfte zugunsten der öffentlichen Sicherheit verlagert.

In diesem Zusammenhang führen die Polizisten auch mehr Verkehrskontrollen durch, um allfällige Kriminaltouristen zu schnappen. So auch im 400-Seelen-Städtchen Kaiserstuhl, das direkt an der deutschen Grenze liegt. «Da Kaiserstuhl eine kleine Gemeinde ist, hauen solche Einsätze die geleisteten Minuten pro Einwohner in der Statistik massiv nach oben», sagt Lippuner.