Er hat 1998 in Bern und 2001 in Nyon je einen eidgenössischen Kranz gewonnen: Die Rede ist von Markus Birchmeier aus Döttingen. Der 42-Jährige besuchte dieses Wochenende – auch in seiner Funktion als Präsident des Aargauer Schwingerverbandes – das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Estavayer. Über das Abschneiden seiner Schützlinge zeigt er sich zufrieden, auch wenn mit etwas Glück mehr drin gelegen wäre.

Herr Birchmeier, Ihre Stimme tönt angeschlagen. Obwohl Sie nicht mehr aktiver Schwinger sind, dürfte das Schwingfest auch für Sie ziemlich anstrengend gewesen sein.

Markus Birchmeier: (lacht) Ja, das ist so. Wir sind am Freitagmorgen nach Estavayer gereist; am Montagmittag war ich wieder zu Hause. Ich bin so heiser, weil ich so viel mitgefiebert und mitgeschrien habe.