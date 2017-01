Um die fehlenden Beiträge decken zu können, müsste Baldingen die Steuern demnach um 22 Prozentpunkte erhöhen. Für eine vierköpfige Familie mit einem steuerbaren Einkommen von 70 000 Franken, ohne Vermögen, Feuerwehr- und Kirchensteuer, bedeutet das: eine um 663 Franken höhere Steuerrechnung. Als Alternative bleibt den Gemeinden die Möglichkeit, weiter Kosten einzusparen. Doch da stosse man an Grenzen, sagt Ammann Meier.

Alles in allem erhält der ganze Bezirk knapp 500 000 Franken weniger Beiträge aus dem Ausgleichstopf, was fast 10 Prozent entspricht. Die Ergänzungsbeiträge nicht eingerechnet: Um die finanzielle Situation zu entschärfen, erhalten all jene Gemeinden, die um mehr als zwei Steuerprozente belastet werden, während vier Jahren zu den ordentlichen Finanzausgleichszahlungen Übergangszahlungen. Baldingen erhielte im ersten Jahr 164 000 Franken.

Bellikon: Sparpotenzial ausgeschöpft

Nicht ganz so dramatisch wie im Zurzibiet sieht es im Bezirk Baden aus: Alle Steuererhöhungen wären im einstelligen Bereich. Unter dem Strich gewinnt der Bezirk sogar, da mit insgesamt 14,35 Millionen Franken fast 3 Millionen weniger in den Ausgleichstopf fliessen würden. Am stärksten negativ betroffen wären die Gemeinden Bellikon und Bergdietikon. Sie gehören zu den finanzstärksten Gemeinden im Bezirk mit tiefen Sozialausgaben – und müssten im neuen System mehr in den Finanztopf einzahlen als bisher. Um die Mehrausgaben decken zu können, müsste Bellikon die Steuern um sieben Prozentpunkte erhöhen. Die vierköpfige Beispielfamilie müsste deshalb 265 Franken mehr Steuern berappen.

In Bergdietikon würde die Steuerrechnung für die gleiche Familie Fr. 292.20 höher ausfallen. Dort müsste die Gemeinde die Steuern um acht Prozentpunkte anheben. Doch wie für die Zurzibieter Gemeinde Baldingen gilt auch hier: Die Steuererhöhungen müssen die Gemeinden nicht zwingend umsetzen. Sie könnten den Mehraufwand decken, in dem sie zusätzlich Kosten einsparen.

In Bellikon sei das Sparpotenzial bereits ausgeschöpft, sagt Gemeindeammann Hans Peter Kurth. «Wir müssen die zusätzlichen Lasten komplett auf unsere Steuerzahler überwälzen.» Dementsprechend unzufrieden ist er mit der Ausgestaltung der geplanten Reform. «Der neue Ausgleich ist nicht fair. Wir zahlen bereits viel in den Topf – und müssen jetzt noch mehr zahlen.» Trotz Steuererhöhung bleibe kein Rappen in der Gemeindekasse, alles fliesse zum Kanton. Kurth erwartet, dass in Bellikon in Zukunft die Steuern noch stärker steigen werden. «Wir haben auch ohne neuen Lastenausgleich laufend mehr Ausgaben, die gedeckt werden müssen.»