Feuertaufe als OK-Präsident

Seiner Feuertaufe als OK-Präsident sieht Zimmermann gelassen entgegen. Denn zuvor war er bereits viele Jahre Kassenrevisor und hatte während zweier Jahre die Funktion als Vizepräsident inne. Dank der Mitarbeit des bewährten Teams sieht Zimmermann kein Problempotenzial. Bereits wenige Wochen nach dem Ende der letztjährigen Ausgabe des Winzerfestes begann das Organisationskomitee mit der Planung des diesjährigen Events.

Gut gereift wie ein feiner Tropfen

Die Realisierung einer solchen Riesenveranstaltung braucht seine Zeit und tut es damit den feinen Tropfen gleich. Während des gesamten Wochenendes sorgen 20 Festbeizli für das leibliche Wohl. Die Winzer aus der Region bieten an neun Degustationsständen ihre erlesenen Tropfen zum Kosten an. Am Samstag startet ab

9 Uhr der grosse Winzermarkt. Über 100 Stände mit regionalen Spezialitäten, Kunsthandwerk, Spielzeug und vielem mehr laden dazu ein, gemütlich durch das Festgelände zu schlendern. Wenn die Füsse schmerzen, empfiehlt sich eine Fahrt mit dem «Rebbergbähnli» in die Döttinger Weingüter.