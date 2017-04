Kommt es in der Go Easy-Arena zu einer ausgelassenen Aufstiegs-Party, will auch Cordas nicht abseits stehen. «Ich werde mitfeiern, ein Bier oder ein Cola trinken. Aber nur kurz, denn danach reise ich nach Linz.»

Mit Christoph Spuler wird Cordas jedoch nicht anstossen können. Endingens Präsident tritt bereits am Samstag seinen Tessin-Urlaub an. «Ich werde das Spiel im Liveticker verfolgen und mir dabei ein Bierli gönnen.» Dass noch etwas schiefgehen könnte, glaubt er nicht. Zumal das Torverhältnis drei Runden vor Schluss ebenfalls klar für Endingen spricht.

Behält Spuler mit seiner Prognose recht, wäre es der dritte Aufstieg in seiner Amtszeit. In den vergangenen acht Jahren habe sich viel verändert im TV Endingen und im Handball. «Wir haben eine eigene Heimspielhalle, unser Sport ist athletischer und schneller geworden, es ist immer mehr Geld im Spiel», führt Spuler aus. In der höchsten Liga wäre der TV Endingen der Verein mit dem geringsten Budget. «Wir würden es nur minim anheben», sagt Spuler, «wir wollen vernünftig bleiben.» Klar ist, dass Trainer Peter Szilagyi und Betreuer Arak Kin auch nächste Saison dabei sein werden. Offen ist noch die Torhüterposition.

Im Falle eines Aufstiegs wird es am 30. April einen offiziellen Empfang geben. Dieser findet in Endingen gemeinsam mit der Bevölkerung statt. Die Musikgesellschaft und sämtliche Vereine des Dorfes werden mit ihren Fahnen einen Umzug veranstalten. Bereits im Februar am Cupfinal in Olten war Spuler stolzer Fahnenträger.