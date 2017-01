Im Zürcher Polizeikorps, Abteilung Gewaltverbrechen, gibt es keinen Benedikt Müller. Und doch schafft ein solcher es, in der Limmatmetropole knifflige Verbrechen zu lösen und Täter zu überführen. Er tut es zunächst im Kopf von Raphael Zehnder und hält dann zwischen Buchdeckeln Leser in atemloser Spannung. «Mitunter ist am Ende ein ganz anderer der Täter, als ich ursprünglich gedacht habe», bekennt indes nicht etwa ein Leser, sondern der Autor. Am Samstag hat der 53-jährige an der Kriminacht in Bad Zurzach aus seinem neusten Buch «Müller und die Ambulanzexplosion» vorgelesen. Am 21. Januar wird er dies im Rahmen vom «Diner Littéraire» im Restaurant Piazza in Baden tun – in seiner alten Heimat. 26 Jahre hatte der Birmenstorfer in Zürich gelebt, seit acht Jahren wohnt er mit Frau und Kindern in Basel.

Aufgewachsen in Birmenstorf, hatte Zehnder die Kanti Baden besucht, «aber anfangs dritter Klasse bin ich ausgetreten. Ich fand es spannender, mir Jobs zu suchen.» In Zürich verkaufte er Schallplatten, arbeitete als Nachtwächter, schrieb als Journalist über Pop-Musik, holte schliesslich die Matur nach, studierte Französisch im Haupt- sowie Latein im Nebenfach und doktorierte zum Thema französische Literatur im 15. Jahrhundert. Seit 15 Jahren ist Raphael Zehnder als Kulturredaktor bei Radio SRF2 im Studio Basel zuständig für die Sendung «Kontext» mit Demokratie, Philosophie und Ökonomie als Schwerpunkte.

Verrückt sein und spinnen

«Krimis schreiben ist ein sehr guter Ausgleich zu meiner beruflichen Tätigkeit. Als Journalist muss ich ausgewogen und sehr exakt schreiben – alles muss stimmen. Im Krimi hingegen habe ich jegliche Freiheiten, kann verrückte Ideen einbringen, spinnen. Ein Krimi bietet unbegrenzte Möglichkeiten – er kann beispielsweise gesellschaftskritisch sein oder eine Liebesgeschichte», schmunzelt Zehnder.

Gibt es ein reales Vorbild für seinen Benedikt Müller? «Ich hatte zwar beruflich schon mit Polizisten zu tun, bin im Rahmen einer Reportage auch schon auf eine Polizeipatrouille mitgefahren, aber Benedikt Müller ist reine Erfindung. Allerdings kenne ich ihn inzwischen ziemlich gut.»

Nicht nur die Hauptfigur in seinen inzwischen fünf «Müller»-Krimis sei reine Fiktion, sondern auch die Verbrechen, um die es geht: «Da nehme ich mir die Freiheit, mir voll und ganz alles auszudenken.» Der Prozess von der Idee zur fertigen Geschichte verlaufe unterschiedlich: «Ich habe immer ein Notizbuch bei mir. Darauf baue ich zunächst auf einem A4-Blatt das Gerüst für eine Geschichte, halte die Personen fest und die Handlung, wobei diese während dem Schreiben immer eine eigene Dynamik entwickelt – zum Glück! Alles andere wäre langweilig. Wie gesagt kann es vorkommen, dass mir ein anderer Täter als ursprünglich gedacht, über die Computer-Tastatur läuft.»

Müller entsteht nachts

Zehnders erster Krimi – «Müller und die Tote in der Limmat» – war 2012 erschienen; vergangenes Jahr der fünfte. Nebenberuflich jedes Jahr einen Krimi schreiben – wie schafft der zweifache Familienvater das? «Grundsätzlich hatte ich die ersten drei Bücher 2006/07 sozusagen fertiggestellt. Als ich dann einen Verlag fand, ging alles ganz schnell. An den letzten zwei Büchern habe ich dann je rund eineinhalb Jahre geschrieben.» In der Regel schreibe er nachts, wenn die neun- und sieben-jährigen Buben schlafen. «Erste kritische Leserin ist immer meine Frau Annette Walz. Ich lege grössten Wert auf ihr Urteil, ihre Änderungen und Anregungen. Meine fertige Version wird selbstverständlich auch noch vom Verlag eingehend lektoriert.»

Raphael Zehnder – ein Mann mit zwei Jobs. Kommt da nicht etwas in seinem Leben zu kurz? «Nein, überhaupt nicht. Andere schauen viel Fernsehen, oder sind in einem Sportverein. Das Krimischreiben ist mein Steckenpferd.» Die Fitness kommt dabei übrigens nicht zu kurz, denn ins Radiostudio fährt Zehnder jeden Tag mit dem Velo und das liegt nicht grad um die Ecke von seinem zu Hause und obendrein in der Höhe.

Raphael Zehnder: «Müller und die Ambulanzexplosion», 2016, Emons, Köln, 235 S.

Krimi-Dinner mit Drei-Gang-Menü: Samstag, 21.1.17, ab 18:30 Uhr, Restaurant Piazza, Theaterplatz 8, Baden.