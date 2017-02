Unsere Ski-Asse trumpfen an der Ski-Weltmeisterschaft derzeit im eigenen Land gross auf: Im St. Moritzer Kulm Park, wo jeden Abend die Medaillenzeremonien stattfinden, konnten Beat Feuz, Wendy Holdener und Co. ihre Medaillen in Empfang nehmen.

Nur wenige Meter neben der grossen Bühne steht ein weiterer Medaillengewinner aus der Schweiz: Edy Reinalter – in Form einer überdimensionalen Holzfigur. Sie ist angelehnt an den St. Moritzer, der 1948 an den olympischen Winterspielen die Goldmedaille gewann.

Nun wurde der Skifahrer Edy zum Wahrzeichen der diesjährigen Titelkämpfe. Die 19 Meter hohe und 18 Tonnen schwere Skulptur sticht den Fans ins Auge.