Der Mann, der mit seinem Vorstoss Politik und Medien seit einer Woche auf Trab hält, heisst Felix Vögele. «Die Idee ist mir spontan während der Versammlung gekommen», sagt er. Vögele ist kein Wutbürger, kein Zugezogener aus dem Kanton Zürich und keiner, der nicht wusste, was er da tut. Vögele ist Ur-Zurzibieter, aufgewachsen in Leibstadt, besorgter Bürger Fisibachs und Gemeindeschreiber. Seit 1974 wohnt er in der Ortschaft, 32 Jahre lang war er ihr Gemeindeschreiber. Heute übt er den Beruf in Freienwil aus. In fünf Wochen geht der 66-Jährige in Pension.

«Ich fühlte mich bevormundet»

Mit einem «Nein im Bauch» sei er zur Versammlung über die vertiefte Prüfung der Fusion gegangen, sagt Vögele. Unter anderem habe ihn der Leitartikel der Lokalzeitung "Die Botschaft", der zu einem Ja aufrief, verärgert. «Ich fühlte mich bevormundet», sagt Vögele.

Die Diskussion an der Gmeind änderte aber seine Meinung. Vögele tat kund, dass er bereit sei, ein Ja abzugeben, und empfahl das auch allen anderen Fisibachern. Dennoch sagten diese in der geheimen Abstimmung mit 58 zu 30 Stimmen Nein zur vertieften Prüfung.