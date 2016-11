In Koblenz ist die Erleichterung gross: Läuft alles nach Plan, wird das Quartier Landstrasse/Rhygasse nahe dem Rheinufer von den 40-Tönnern in absehbarer Zeit befreit. Die neue Zufahrt soll in Zukunft von der Rheintalstrasse erfolgen (siehe Grafik). Die Gemeinde hat mit der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) endlich eine Einigung im Parkplatz-Clinch gefunden.

Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen. Die EZV lehnte bisher eine Kostenbeteiligung für eine direkte Zufahrt und damit eine Entschärfung durch das betroffene Gebiet zum Lastwagen-Abstellplatz ab. Die Auswirkungen für die Bewohner entlang der Landstrasse und der Rhygasse waren beziehungsweise sind einschneidend.

Die Rhygasse ist ein enges Strässchen, flankiert von Wohnhäusern, die von Familien mit Kindern bewohnt werden. Die Lebensqualität der Menschen sei unter dem Durchgangsverkehr der schweren Brummis erheblich beeinträchtigt, heisst es im Ort.

Mit der Eröffnung der Zollanlage beim Lonza-Areal hat sich die Situation in der Gemeinde selbst zwar entspannt. Im vergangenen Jahr passierten trotzdem knapp 170 000 Lastwageneinfahrten aus Deutschland das Zollamt in Koblenz in die Schweiz. Den umgekehrten Weg gehen knapp über 100 000.

Heidi Wanner ist nach dem positiven Signal aus Bern hoch erfreut. «Die Anwohner werden nun endlich entlastet», sagt Frau Gemeindeammann. Zankapfel waren die beiden Parzellen, welche die EZV als Lastwagen-Abstellplatz nutzt.

Eine gehört dem Bund, die andere dem Kanton Aargau, der die Nutzung der Parzelle im Jahr 1998 an den Bund abgetreten hat. Seitens der Zollverwaltung scheint man über den gefundenen Kompromiss ebenfalls zufrieden. «Eine Einigung ist zustande gekommen, weil alle Betroffenen, also Gemeinde, Kanton, Eidgenössische Zollverwaltung ihren Beitrag dazu leisten, die Situation in Koblenz zu verbessern und sich die Kosten in einem vertretbaren Rahmen halten», sagt Sprecherin Regula Ita.

Der Gesamtbeitrag für die Zufahrt beläuft sich total auf 75 000 Franken. Die EZV übernimmt 30 000 Franken, der Kanton Aargau 26 000 Franken, und die Gemeinde Koblenz steuert knapp 19 000 Franken bei. Heidi Wanner erachtet den Verteilschlüssel als fair und partnerschaftlich.

Start voraussichtlich im Frühling

Eine Einigung fanden die Parteien auch beim Unterhalt des LKW-Abstellplatzes. Die Eidgenössische Zollverwaltung bezahlt der Gemeinde Koblenz eine jährliche Pauschalentschädigung von 6000 Franken an die Betriebskosten des Parkplatzes. Beispielsweise für die Schneeräumung.

Ab kommender Woche liegt die Nutzungsvereinbarung im Gemeindehaus während 30 Tagen auf. Sollte es keine Einwendungen geben, könnte im kommenden Frühling mit dem Bau der Zufahrt begonnen werden, wie der zuständige Kreisingenieur vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), Stefano Donatiello, mitteilt. Für den 10 Meter langen Korridor und die restlichen Anpassungen auf dem Areal rechnet er mit einer Bauzeit von zwei bis drei Wochen.