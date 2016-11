Im November und Dezember reiht sich im Zurzibiet Gmeind an Gmeind. In allen 23 Ortschaften der Region befinden die Stimmbürger über den zukünftigen Steuerfuss. Eine Senkung ist nirgends in Sicht. Dreimal ist eine Erhöhung traktandiert: in Leibstadt, Würenlingen und Klingnau. Wie es der Zufall will, finden diese drei Gemeindeversammlungen in einem Zeitraum von nur 24 Stunden statt. In Klingnau und Würenlingen versammeln sich die Bürger heute Abend, in Leibstadt am Freitag. Sagen sie dreimal Ja, erhöht sich der Steuerfuss in der Region an einem Tag um addierte 17 Prozentpunkte.

Der Trend ist klar: In den letzten Jahren bewegten sich die Gemeindesteuern nach oben. Im letzten Jahr erhöhten Döttingen und Endingen ihren Steuerfuss. Das einstige Steuerparadies Döttingen von 95 auf 110, Endingen von 108 auf 111 Prozent. Lengnaus Stimmbürger hingegen schickten die vom Gemeinderat beantragte Erhöhung um 2 Prozentpunkte bachab. Die letzte Steuersenkung liegt ein Weilchen zurück: Sie wurde 2014 in Wislikofen beschlossen (von 117 auf 110 Prozent).