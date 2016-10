Die politischen Verhältnisse haben nach den Grossratswahlen im Bezirk Zurzach weiterhin klare Konturen. Die SVP wahrte ihren Besitzstand und liegt unangefochten vor dem Rest. Daran ändert auch der Verlust von eineinhalb Prozent im Vergleich zu den letzten Wahlen vor vier Jahren nichts.

In Zahlen ausgedrückt: Die SVP kommt neu auf 36,9 Prozent. Erster Verfolger bleibt die CVP. Die Zentrumspartei hielt den befürchteten Schaden in Grenzen. Prognosen gingen im Vorfeld von einem Wählerverlust von bis zu fünf Prozenten aus. Am Schluss resultierte ein Minus von knapp über einem Prozent.