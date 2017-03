Den Link zum Video hat Monika Stiller via Facebook an Barbara geschickt. Die anonyme Künstlerin war begeistert. So sehr, dass sie das Video selbst auf ihrer Seite mit über einer halben Millionen Followern geteilt hat.

Mittlerweile hat das Youtube-Video der Klasse über 100'000 Klicks. Die Lehrerin dazu: «Ich habe das selbst gar nicht gemerkt. Barbara hat mich darauf hingewiesen.» Die Kommentare auf das Video waren mehrheitlich positiv. Das Projekt war übrigens keine Prüfung oder Ähnliches. Die Schüler stehen kurz vor dem Abschluss. Das Projekt war quasi ein «Zückerli» zum Schluss.

Polizei ist nicht begeistert

Kritischer steht die Regionalpolizei dem Projekt gegenüber. Sie wurde von der Schule nicht informiert. So sagt René Lippuner, Polizeichef der Regionalpolizei Zurzibiet: «Grundsätzlich ist es verboten, Verkehrsschilder zu verändern, sei dies auch nur für kurze Zeit.»

Er habe nichts dagegen, wenn im Park Schilder auf diese Weise abgeändert werden. Lippuner hält die Aktion auch für gefährlich, denn es handle sich um einen Eingriff in die öffentliche Sicherheit. Er mahnt Nachahmer davor ab: «Wer beim Ändern einer Verkehrssignalisation erwischt wird, hat mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu rechnen.»