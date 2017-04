Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich der gebürtige Endinger in den unterschiedlichsten Aufgaben für die Sportart, von der er, wie er sagt, so viel erhalten habe und der er mindestens so viel zurückgegeben habe.

Werder führt präzis Buch: Als Ringrichter hat er bisher 156 Kämpfe geleitet. Als Punktrichter entschied er in 731 Kämpfen über Sieg oder Niederlage. «Und als Delegierter habe ich in den vergangenen elf Jahren 172 Veranstaltungen in der Schweiz überwacht.» Rund 2000 Kämpfe hat er in dieser Zeit beobachtet.

Werder sitzt im Vorstand von Swiss Boxing und sei dort, wie Präsident Andreas Anderegg sagt, nicht mehr wegzudenken. «Er zählt im Verband längst zu einer fixen Grösse.»

Kandidatur für nächste Amtszeit

Zu einem festen Wert ist Marcel Werder auch in seiner Wohngemeinde Full-Reuenthal gereift. Als Ammann hat er sich in kurzer Zeit, wenn man sich umhört, das Vertrauen der Bevölkerung erworben.

Seine Box-Erfahrung kommt ihm dabei im Behördenalltag zugute, wenn er an den Gemeindeversammlungen in den politischen Ring steigt. «Ich habe gelernt, ähnlich wie an den Kämpfen, in hektischen Situationen kühlen Kopf zu bewahren.»

Mit entsprechendem Erfolg: Seine ausgeglichene Art wird im Ort geschätzt. Zur Politik kam Werder durch Zufall. Bei der fieberhaften Suche nach einem neuen Ammann wurde er 2013, als er kurz zuvor mit seiner Frau und seiner Tochter aus Endingen in die Grenzgemeinde gezogen war, angefragt und machte auf Anhieb das Rennen.

An den Gesamterneuerungswahlen im Herbst stellt er sich nun zur Wiederwahl. Er möchte in Full-Reuenthal noch einiges bewegen. «Eine Legislatur reicht dafür nicht aus», sagt Werder, der als Mechaniker im Kernkraftwerk Beznau arbeitet.

Cousin ist Ammann in Endingen

Werder sitzt an seinem Pult in seinem Ammann-Büro. Er erzählt davon, wie er in Endingen aufgewachsen ist, wie er seine Lehre in Tegerfelden absolvierte, wie er mit 24 Jahren jüngster Feuerwehroffizier im Kanton Aargau wurde, wie er 1992 dem Boxclub Brugg beitrat und später Vereinspräsident wurde, dass sein Cousin Ralf Werder Ammann in Endingen ist, wie seine Mutter den Gasthof Löwen in seiner Heimatgemeinde führte und kurz darauf sein Vater starb.

Der erste äussere Eindruck hat sich längst verflüchtigt. Von wegen unnahbar: Dieser Mann hat etwas zu erzählen, er nimmt sich Zeit. Das Trottoir würde man nach diesem Gespräch nicht mehr wechseln wollen und ein Bier mit ihm trinken könnte man sich ebenfalls gut vorstellen.