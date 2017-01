Am Schmutzigen Donnerstag treiben die Kinder und Jugendlichen wieder durch die Gassen des Aare-Städtchens. Mit dem «Räbehegel»-Brauch fällt der Startschuss zur Klingnauer Fasnacht. Girlanden und Masken an den Häuserfasaden weisen bereits auf die schönste Jahreszeit der Fäsnächtler hin.

Weniger feierlich präsentiert sich das Bild in der Schattengasse. Die Arbeiten an der Baustelle stehen seit einer Woche still. «Wegen der kalten Temperaturen mussten die Arbeiten am 23. Januar eingestellt werden», sagt Gemeindeschreiber Rolf Walker.

Seither ruhen die Maschinen. Der Boden benötigte einige Tage, um wieder aufzutauen, so Walker weiter. Morgen Mittwoch sollen die Arbeiten nun wieder aufgenommen werden.



Obwohl man aufseiten der Gemeinde keine Prognosen betreffend Einhaltung der Termine geben könne, gibt Rolf Walker für die Fasnacht Entwarnung: «Es besteht kein Grund zur Sorge.» Theoretisch könne immer etwas dazwischen kommen. Im allerschlimmsten Fall würde der Graben abgesperrt und das Material entsprechend zur Seite geräumt werden.



Von der kalten Witterung betroffen war ausserdem der Baustellenbetrieb an der Flüestrasse. Auch hier sollten die Arbeiten am Mittwoch fortgesetzt werden können.