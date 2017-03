«Dabei ist bei Hochhausstandorten auch der Schattenwurf auf benachbarte Parzellen zu beachten», erklärt Givoanni Leardini, Leiter Kommunikation des Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Wobei der Standort aufgrund der Nähe des Kurgebiets zum historischen Flecken anspruchsvoll und deshalb sehr sorgfältig zu evaluieren sei.

«Dementsprechend sollte das Gebäude in eine städtebauliche Gesamtplanung eingebettet werden und hohe architektonische und freiräumliche Qualitäten aufweisen», sagt Leardini weiter. Daher ist bislang noch unklar, wann die ersten Bulldozer auffahren. «Einen definitiven Zeitplan gibt es nicht, es ist aber im Interesse der Gemeinde, dass so rasch wie möglich mit der weiteren Planung begonnen werden kann», sagt Fuchs. In diesem Jahr werde dies aber sicher noch nicht der Fall sein.

Wie der Neubau aussehen könnte, steht dabei noch offen. Architekten haben sich bislang noch keine mit dem Projekt auseinandergesetzt. «Wenn es so weit ist, wird es wohl einen Architekturwettbewerb geben», sagt Fuchs. Investitionspartner hat der geplante Bau aber bereits. So werden die Hauptbeteiligten an dem Neubau die Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach und Baden sowie die Immobiliengesellschaft Bonainvest Holding AG sein.